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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 16:17 27.06.2018 - 16:17

Брюссель. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Участники спецсессии ОЗХО проголосовали в поддержку проекта решения Великобритании о расширении мандата ОЗХО, сообщает в среду в Twitter постпред Великобритании при ОЗХО Петер Уилсон.

По его данным, 82 страны проголосовали за расширение полномочий ОЗХО в вопросе присвоения ответственности за использование химоружия, 24 проголосовали против.

"ОЗХО проголосовала за предложение Британии при поддержке 30 стран, которое теперь позволит ей заявлять не только, когда было применено химоружие, но и кем", - отметил он в своем сообщении.

Ранее в среду на специальной конференции ОЗХО, в которой принимают участие все страны-члены организации, отклонили все пять представленных поправок к предложенному британской стороной проекту по расширению полномочий организации.

Пять стран - Венесуэла, Казахстан, Иран, Белоруссия и Бурунди - ранее предложили поправки к британской инициативе, предполагающей предоставить ОЗХО полномочия по расследованию и выявлению виновных в применении химического оружия.

Россия и Китай отозвали свой проект.

Россия считает, что принятие предложенного Великобританией проекта документа, наделяющего ОЗХО возможностью указывать на виновников нарушения Конвенции о запрещении химоружия, может повлечь слом всей международной системы безопасности.

"Предлагаем серьезно задуматься над перспективой, которая нас ждет в случае реализации подобных замыслов, и осознать меру ответственности за судьбу ОЗХО и Конвенции в этот переломный период", - заявил во вторник руководитель российской делегации на четвертой спецсессии Конференции государств-участников (КГУ) ОЗХО, замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов.

В настоящее время специалисты ОЗХО уполномочены проверять, действительно ли было в том или ином случае применено химическое оружие. Однако их мандат не предусматривает выяснения того, кто именно применил это оружие.

Проект решения, по словам Б.Джонсона, стал "результатом обширного сотрудничества, консультаций с каждой страной".

Британский проект решения помимо наделения ОЗХО дополнительными полномочиями осуждает любые атаки с использованием химического оружия, подтверждает поддержку Великобританией работы ОЗХО, призывает к более активным действиям в поддержке стран, борющихся с угрозой терроризма с применением химического оружия, заявил Б.Джонсон.

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