Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 12:41

Брюссель. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Конференция государств-участников конвенции о запрещении химического оружия 27 ноября рассмотрит предложение России по внесению семейств "Новичка" в так называемый контрольный список конвенции, говорится в расписании, подготовленном для конференции.

Россия в конце ноября 2018 года внесла предложение о добавлении пяти семейств химикатов в этот список, предусмотренный Конвенцией и запрещении химического оружия (КХО). Однако по мнению технического секретариата ОЗХО, некоторые элементы российского предложения не отвечали критериям, необходимым для того, чтобы эти вещества были включены в список. Исполнительный совет ОЗХО в итоге не стал рекомендовать членам организации принимать это предложение.

В результате в сентябре 2019 года Россия представила измененное предложение по добавлению семейств химикатов в КХО. В новой версии предложения Россия исключила 5-ю группу химикатов, вызывавшую возражения со стороны США и их союзников.

Также конференция рассмотрит в среду и предложение по изменению списка КХО, внесенного Канадой, Нидерландами и США.

В октябре 2018 года Канада, Нидерланды и США представили совместное предложение по внесению в список химикатов в конвенцию о запрещении химического оружия (КХО) изменений. В этот список вносятся химические вещества, которые можно использовать для изготовления химоружия или в качестве него. Производство более 100 грамм таких веществ в год, согласно конвенции, должно декларироваться в ОЗХО.

Канада, США и Нидерланды предложили включить туда только два семейства отравляющих веществ, известных как "Новичок". В январе 2019 года исполнительный совет ОЗХО рекомендовал добавить эти семейства в список химикатов. Россия в сентябре выступила с возражением против предложения Канады, Нидерландов и США.

По правилам ОЗХО конференция теперь должна рассмотреть и принять проект решения по предложению Канады, Нидерландов и США, а также по измененному предложению Российской Федерации.

24-я конференция государств-участников конвенции о запрещении химического оружия, как ожидается, пройдет в Гааге 25-29 ноября 2019 года.

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