Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 16:30

Нью-Йорк (ООН). 10 июня. ИНТЕРФАКС - Совет безопасности ООН в понедельник еще на год продлил действие резолюции номер 2420, касающейся поставок оружия в Ливию.

В ходе голосования члены Совбеза единогласно поддержали эту резолюцию.

Резолюция помимо эмбарго на поставку оружия в североафриканскую страну предполагает досмотр судов в открытом море у побережья Ливии.

Ранее Совбез призвал государства-члены производить досмотр грузов, следующих в Ливию и из Ливии, на их территории, в том числе в аэропортах и морских портах.

1кю ар

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