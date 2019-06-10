Нью-Йорк (ООН). 10 июня. ИНТЕРФАКС - Совет безопасности ООН в понедельник еще на год продлил действие резолюции номер 2420, касающейся поставок оружия в Ливию.
В ходе голосования члены Совбеза единогласно поддержали эту резолюцию.
Резолюция помимо эмбарго на поставку оружия в североафриканскую страну предполагает досмотр судов в открытом море у побережья Ливии.
Ранее Совбез призвал государства-члены производить досмотр грузов, следующих в Ливию и из Ливии, на их территории, в том числе в аэропортах и морских портах.
1кю ар