Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 19:46 14.03.2018 - 19:46

Нью-Йорк (ООН). 14 марта. ИНТЕРФАКС - Представитель генсека ООН Фархан Хак в среду заявил, что ООН предпринимает усилия для исключения возможности прямой конфронтации между Россией и США в Сирии.

"Очевидно, мы хотим добиться того, чтобы избежать любой подобной конфронтации. Это снова возвращает нас к тому, что необходимо полностью прекратить бои, все военные операции в Сирии, поэтому мы удваиваем наши усилия, в том числе наши дипломатические, чтобы предотвратить эскалацию ситуации", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Накануне начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские военные примут ответные меры, если США нанесут удар по Дамаску.

Кроме этого, во вторник в Минобороны РФ сообщили, что В.Герасимов и председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд, по инициативе российской стороны, провели телефонный разговор. Его темами стали ситуация в Сирии и обстановка в Восточной Гуте.

бф аю ки

Neuer Inhalt Horizontal Line