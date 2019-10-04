Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 19:11

Нью-Йорк (ООН). 4 октября. ИНТЕРФАКС - ООН активно взаимодействует с Россией и США по вопросу невыдачи виз российским делегатам на 74-ю сессию Генассамблеи, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы были официально уведомлены Российской Федерацией. Мы активно взаимодействуем с ними, а также с властями принимающей страны (США - ИФ)", - сказал он в пятницу журналистам.

Он также напомнил, что данный вопрос обсуждался в комитете по отношениям с принимающей страной.

Накануне стало известно, что части делегации, направлявшейся на сессию первого комитета ГА ООН, пока не выдали американские визы. Об этом сообщил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Части делегации (пока не выдали визы - ИФ). Мы надеемся, что ситуация может измениться", - сказал он.

В связи с этим Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета и перейти в режим неформальных консультаций, пока США не выдадут визы всей российской делегации.

Первый комитет занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.

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