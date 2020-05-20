Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 16:37

Нью-Йорк (ООН). 20 мая. ИНТЕРФАКС - В ООН призывают активизировать работу ближневосточного квартета в качестве посредника переговоров между Израилем и палестинцами.

"Я призываю своих коллег по ближневосточному квартету - Соединенные Штаты, Российскую Федерацию и ЕС, работать с ООН и как можно скорее выдвинуть предложения, которые позволят квартету выступить с ролью посредника и совместно работать со странами региона над продвижением к миру", - заявил в среду спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов.

"Израиль должен отказаться от угроз аннексии, а палестинское руководство должно работать со всеми сторонами квартета", - убежден он.

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