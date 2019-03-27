Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 15:45

Нью-Йорк (ООН). 27 марта. ИНТЕРФАКС - В ООН надеются на скорый созыв в Женеве конституционного комитета по Сирии, однако никаких искусственных дедлайнов для этого процесса нет, заявила в среду замгенсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

"Искусственных дедлайнов нет, но спецпосланник (спецпосланник ООН по Сирии - ИФ) надеется, в скором времени продвинуться вперед и созвать в Женеве под эгидой ООН конституционный комитет", - сказала она на заседании СБ ООН.

Р.Дикарло отметила, что этот комитет должен быть сформирован таким образом, чтобы заслуживать доверие сторон. Также в нем должны быть представлены все стороны сирийского конфликта.

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