Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 15:54

Нью-Йорк (ООН). 27 марта. ИНТЕРФАКС - Замгенсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло в среду выразила надежду на то, что совместное патрулирование военными Турции и России сирийской провинции Идлиб поможет избежать эскалации.

"Мы выражаем надежду на то, что совместный патруль России и Турции, о котором было недавно объявлено, поможет избежать дальнейшей эскалации на северо-западе (Сирии - ИФ)", - заявила в среду в ходе заседания Совбеза ООН Р.Дикарло.

"Мы также призываем стороны сохранить в силе их согласованные договоренности по Идлибу", - добавила она.

Ранее в марте турецкая сторона сообщила, что военные Турции и России начинают вести совместное патрулирование сирийской провинции Идлиб.

В сентябре 2018 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на протяжении 4,5 часов обсуждали ситуацию в Сирии. По итогам переговоров был подписан меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

1эф во пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!