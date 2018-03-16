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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 16:03 16.03.2018 - 16:03

Нью-Йорк (ООН). 16 марта. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник Генерального секретаря ООН в Сирии Стаффан де Мистура в пятницу выразил надежду на продолжение режима прекращения огня в районе Дума в Восточной Гуте.

"За последние несколько дней были проведены несколько встреч между (представителями - ИФ) РФ и "Джейш аль-Ислам"... в результате которых (в районе Думы в Восточной Гуте - ИФ) был установлен хрупкий режим прекращения огня", - сказал спецпосланник на заседании Совета Безопасности ООН.

"Российские военные и бойцы "Джейш" поддерживают (режим прекращения огня в Думе - ИФ) уже на протяжении шести дней. Мы надеемся, что это продолжится", - добавил он.

Ранее на этой неделе начальник Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал Юрий Евтушенко сообщил журналистам, что центр проводит с группировкой "Джейш аль-Ислам" переговоры о выводе больных и раненых боевиков из Восточной Гуты.

"Российский центр по примирению враждующих сторон ведет переговоры с группировкой "Джейш аль-Ислам" о выводе из Восточной Гуты больных и раненых боевиков, а также мирного населения", - сообщил он журналистам.

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