В ООН надеются, что режим прекращения огня в районе Думы будет поддерживаться
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Нью-Йорк (ООН). 16 марта. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник Генерального секретаря ООН в Сирии Стаффан де Мистура в пятницу выразил надежду на продолжение режима прекращения огня в районе Дума в Восточной Гуте.
"За последние несколько дней были проведены несколько встреч между (представителями - ИФ) РФ и "Джейш аль-Ислам"... в результате которых (в районе Думы в Восточной Гуте - ИФ) был установлен хрупкий режим прекращения огня", - сказал спецпосланник на заседании Совета Безопасности ООН.
"Российские военные и бойцы "Джейш" поддерживают (режим прекращения огня в Думе - ИФ) уже на протяжении шести дней. Мы надеемся, что это продолжится", - добавил он.
Ранее на этой неделе начальник Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал Юрий Евтушенко сообщил журналистам, что центр проводит с группировкой "Джейш аль-Ислам" переговоры о выводе больных и раненых боевиков из Восточной Гуты.
"Российский центр по примирению враждующих сторон ведет переговоры с группировкой "Джейш аль-Ислам" о выводе из Восточной Гуты больных и раненых боевиков, а также мирного населения", - сообщил он журналистам.
ла ар де
Интерфакс