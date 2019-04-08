Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 21:16

Нью-Йорк (ООН). 8 апреля. ИНТЕРФАКС - В ООН разочарованы отсутствием реакции сторон конфликта Ливии на призыв соблюсти двухчасовой "гуманитарный перерыв", передает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на заявление представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Перемирие является обязательным условием, чтобы гарантировать возможность для оказавшихся в ловушке боевых действий в Триполи покинуть его и отправиться в более безопасные территории, а также - эвакуировать раненых", - приводит агентство его слова.

По оценкам ООН, которые сообщил С.Дюжаррик, эскалация обстановки в Триполи и вблизи города вынудила бежать 3,4 тыс. человек, а также заблокировала доступ экстренных служб к мирным жителям.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар на прошлой неделе объявил о начале наступления на Триполи.

По последним данным, в ходе боев погиб 51 человек, ранее сообщалось о 32 погибших.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

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