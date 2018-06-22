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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 15:56 22.06.2018 - 15:56

Нью-Йорк (ООН). 22 июня. ИНТЕРФАКС - Управление верховного комиссара ООН по правам человека в пятницу обнародовало доклад по ситуации в Венесуэле, в котором обвинило силы безопасности страны в массовых убийствах гражданских лиц под видом борьбы с преступностью.

По данным организации, офицеры сил безопасности, участвовавшие в масштабной антикриминальной "Операции по освобождению народа" в период с июля 2015 года по март 2017 года убили более 500 человек.

У сотрудников служб безопасности были полномочия проводить рейды а неблагополучных районах страны, где они имели право стрелять на поражение по молодым людям прямо в домах, считают в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

"Вероятно, они подтасовывали улики, чтобы ситуация выглядела так, что жертвы погибали в результате перестрелок", - отмечается в докладе.

При этом, считают в ООН, участники данных операций имели иммунитет от судебного преследования.

Также авторы доклада указывают на большое число жертв среди участников антиправительственных демонстраций в 2017 году.

Ранее Венесуэла уже отвергала обвинения в нарушении прав человека.

При этом, как указано в докладе, следователям ООН было отказано в доступе в страну для проведения расследования.

В июле 2015 года спецслужбы Венесуэлы начали "Операцию по освобождению народа", нацеленную на борьбу с бандами по всей стране и снижение уровня преступности.

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