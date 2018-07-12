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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 21:36 12.07.2018 - 21:36

Вашингтон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - В ООН пытаются собрать денежные средства для отправки срочной гуманитарной помощи для детей в КНДР, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По словам заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, половина детей в сельских районах в КНДР нуждаются в еде и воде, и порядка 20% северокорейских детей отстают в развитии из-за недостаточного питания.

В настоящий момент в ООН пытаются собрать $111 млн для отправки в Северную Корею продуктов питания, воды и лекарственных препаратов.

Помимо этого, заместитель генсека подчеркнул, что ситуация с детьми в КНДР немного улучшилась по сравнению с 2011 годом, когда отсталость в развитии была диагностирована у 28% детей.

"Эти цифры остаются по-прежнему высокими", - приводит агентство слова М.Лоукока.

При этом он отметил, что пока что собраны лишь 10% от $111 млн.

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