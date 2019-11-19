Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 16:49

(повтор с уточнением должности во втором абзаце)

Париж. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) во вторник заявили об обеспокоенности поступающей информацией о том, что десятки протестующих могли погибнуть в ходе демонстраций в Иране, сообщили западные СМИ.

"Иранские СМИ и ряд других источников передают, что десятки человек могли погибнуть и получить ранения в ходе протестов минимум в восьми различных провинциях, и более 1 тыс. человек заключены под стражу", - заявил представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл в ходе брифинга в Женеве.

Также он заявил, что в ООН обеспокоены информацией о том, что для разгона демонстрантов применялись боевые патроны, и это могло привести к гибели десятков протестующих.

Колвилл отметил, что поскольку интернет в Иране не работает уже три дня, детали проверить сложно.

"Мы призываем власти Ирана и силы безопасности страны избегать применения силы для разгона мирных собраний", - добавил он. Кроме того, он также призвал протестующих проводить демонстрации мирно, не прибегая к физическому насилию и разрушению.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин в стране на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.

После этого в стране начались протестные акции. Акции протеста зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан.

По данным агентства "Мехр", за два дня беспорядков были подожжены или разграблены 100 отделений банков и 57 магазинов.

Число погибших в ходе беспорядков неизвестно. При этом на фоне протестов в Иране неправительственная организация NetBlocks сообщила о массовом сбое работы проводного и мобильного интернета в стране.

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