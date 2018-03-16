В ООН обеспокоены ситуацией с гражданскими лицами по всей Сирии - де Мистура
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***Он призвал все конфликтующие стороны способствовать эвакуации гражданских лиц
Нью-Йорк (ООН). 16 марта. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура в пятницу заявил, что в ООН обеспокоены положением гражданских лиц по всей Сирии.
"Мы крайне обеспокоены положением гражданских лиц по всей Сирии. Речь идет о перемещенных лицах и о тех, почти трех миллионах человек, которые находятся в заблокированных или труднодоступных регионах. Резолюция 2401 предписывает, чтобы военизированные группировки всех сторон покинули населенные пункты, мы этого пока не видели", - сказал он в видеообращении к СБ ООН.
Он призвал все воюющие в Сирии стороны "способствовать проведению эвакуации, которая должна проходить в соответствии со стандартами международного права".
"Если люди хотят остаться или уйти, они должны быть защищены от атак. Они должны быть в безопасности вне зависимости от их местоположения. ООН готова оказать поддержку и тем, кто хочет остаться и тем, кто намерен покинуть свое место жительства", - подчеркнул он.
кю ар
Интерфакс