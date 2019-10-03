Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 19:43

Нью-Йорк (ООН). 3 октября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность ситуацией с невыдачей американских виз российским делегатам на 74-ю сессию Генассамблеи ООН.

"Мы очень обеспокоены вопросом выдачи виз, на который обратила внимание Россия. Визовый вопрос обсуждался вчера (2 октября - ИФ) комитетом по отношениям с принимающей страной (США - ИФ)", - сказал он в четверг на брифинге.

По его словам, ООН со своей стороны продолжит обсуждение данного вопроса как с властями принимающей страны, так и с российской миссией.

Накануне Дюжаррик заявил журналистам, что ООН "получила официальное письмо от Российской Федерации относительно визовой ситуации". "Мы изучаем его и предпримем любые соответствующие меры со стороны Секретариата (ООН-ИФ)", - добавил он.

Об отказе в выдаче американских виз части российской делегации, направлявшейся в Нью-Йорк, стало известно 24 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео "на полях" Генассамблеи ООН обратил его внимание на неприемлемость таких действий Вашингтона.

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