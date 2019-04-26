Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 20:25

Брюссель. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - В ООН выражают обеспокоенность в связи с сообщениями об обстреле ливийской столицы, передает в пятницу агентство Associated Press.

По словам представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, информация об обстрелах жилых районов Триполи вызывают "серьезную обеспокоенность".

Он указал также на ряд гуманитарных проблем, с которыми сталкиваются жители ряда районов, затронутых конфликтом в Ливии.

"Мирные жители в районах, которые затронул конфликт, испытывают проблемы с электроснабжением, нехватку воды. Это связано с тем, что нанесен ущерб инфраструктуре", - добавил С.Дюжаррик.

Представитель генсека ООН добавил, что военные действия привели к тому, что уже почти 40 тыс. человек в Ливии были вынуждены покинуть свои дома.

Его слова прозвучали на фоне сообщений о том, что в ночь на пятницу ряд жилых районов Триполи подверглись минометному и ракетному обстрелу.

В настоящее время в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: "восточными" властями страны, опирающимися на поддержку Ливийской народной армии командующего Халифы Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!