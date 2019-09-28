Этот контент был опубликован 28 сентября 2019 г. 18:48

Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - В ООН распространен документ, очерчивающий круг полномочий и основные правила процедуры сирийского Конституционного комитета, согласованный правительством САР и Сирийской комиссией по переговорам при содействии специального посланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена.

В документе, в частности, отмечается, что комитет будет иметь два состава - полный и узкий. В полный состав войдут 150 представителей, 50 из них будут назначаться сирийским правительством, 50 - сирийской комиссией по переговорам и еще 50 - представителями сирийского гражданского общества.

В узкий состав войдут 45 человек - по 15 от правительства, сирийской комиссии по переговорам и представителей сирийского гражданского общества.

Задачей узкого состава будет поставлена подготовка и разработка конституционных предложений, а полный состав будет их принимать.

Согласно плану, принятие решений сирийским Конституционным комитетом осуществляется на основе консенсуса, когда это возможно, а в противном случае - путем голосования, при котором решения принимаются минимум 75% членов соответствующего органа, то есть 113 участвующих в голосовании в органе полного состава, и 34 - в органе узкого состава. При этом 75-процентный порог для принятия решений является фиксированным.

Планируется, что на основе консенсуса будут взаимодействовать и председатели двух составов комитета. При необходимости им будет оказывать содействие спецпосланник генсека ООН по Сирии.

Ожидается, что Педерсен огласит детали работы комитета на заседании СБ ООН, которое состоится 30 сентября.

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