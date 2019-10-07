Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 12:14

Брюссель. 7 октября. ИНТЕРФАКС - В ООН в понедельник выразили серьезную обеспокоенность в связи с планами Анкары провести военную операцию на севере Сирии, сообщают западные СМИ.

"Мы не знаем, что произойдет... мы готовимся к худшему", - приводят СМИ слова регионального координатора ООН по гуманитарным вопросам в регионе Паноса Мумциса.

Он подчеркнул, что по поводу последствий возможной операции остается "много вопросов без ответов".

По его словам, у ООН есть план действий на случай непредвиденных обстоятельств, однако выразил надежду, что "он не будет использован".

Как отметил Мумцис, в ООН считают приоритетным гарантировать то, что любое возможное наступление Турции в Сирии не приведет к появлению новых перемещенных лиц, а с гуманитарным доступом к населению не возникнет проблем.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп накануне в ходе телефонного разговора обсудили создаваемую на северо-востоке Сирии зону безопасности.

Позднее в понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

Ряд СМИ ранее в понедельник сообщил, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе.

Анкара стремиться очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

1ви аю

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