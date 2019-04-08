Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 20:46

Брюссель. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник генсека ООН по Ливии Гассан Саламе в понедельник осудил авиаудар Ливийской национальной армии по единственному действующему аэропорту Триполи.

В заявлении Г.Саламе говорится, что обстрел с воздуха аэропорта - Митига - "это серьезное нарушение международного гуманитарного права, которое запрещает атаки против объектов гражданской инфраструктуры".

Спецпосланник генсека ООН выразил глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Ливии. Он призвал все противоборствующие стороны к немедленному прекращению боевых действий.

"Спецпосланник генсека призывает незамедлительно прекратить любые дальнейшие воздушные военные операции, чтобы облегчить ситуацию и ограничить возможность дальнейшей эскалации конфликта", - приводит пресс-служба ООН слова Г.Саламе.

По его словам, все государства-члены ООН должны "использовать влияние на (противоборствующие в Ливии - ИФ) стороны, чтобы остановить дальнейший конфликт".

Ранее сообщалось, что единственный действующий в Триполи международный аэропорт - Митига - приостановил отправление и прием авиарейсов.

Отмечалось, что на такой шаг руководство аэропорта пошло из соображений безопасности пассажиров, после того, как ранее в понедельник аэропорт обстреляла боевая авиация Ливийской национальной армии (ЛНА).

Ряд СМИ отмечает, что в командовании ЛНА могли нанести удар по аэропорту, так как опасались, что ВВС правительства национального согласия используют его как базу для нанесения авиаударов по его бойцам.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар на прошлой неделе объявил о начале наступления на Триполи.

По последним данным, в ходе боев погиб 51 человек, ранее сообщалось о 32 погибших.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

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