В ООН осудили применение Израилем силовых методов при сдерживании палестинцев, протестующих в секторе Газа,

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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 23:56 13.06.2018 - 23:56

Нью-Йорк (ООН). 14 июня. ИНТЕРФАКС - Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую применение Израилем силовых методов при сдерживании палестинцев, протестующих в секторе Газа, свидетельствуют итоги голосования. "За" документ проголосовали 120 государств, против высказались восемь, еще 45 решили воздержаться, передает корреспондент "Интерфакса". Представители арабских и мусульманских стран решили вынести проект резолюции об осуждении действий Израиля в секторе Газа на заседание ГА ООН после того, как США наложили вето на аналогичный проект резолюции в Совете Безопасности ООН. 1йф тг Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс