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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 12:59 13.03.2018 - 12:59

(расширенная версия, добавлено заявление движения ХАМАС)

Иерусалим. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Посланник ООН по мирному процессу на Ближнем Востоке Николай Младенов во вторник осудил нападение, совершенное на палестинского премьер-министра Рами Хамдаллу во время визита в сектор Газа.

"Я осуждаю атаку на кортеж Р.Хамдаллы в секторе Газа и ценю усилия палестинского премьер-министра по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа и достижению примирения (между палестинской и израильской стороной - ИФ)", - говорится в сообщении, распространенном в "Твиттере" Н.Младенова.

"Те, кто устроил сегодняшнюю атаку, пытаются подорвать эти усилия. Нужно помешать им это сделать", - подчеркнул он.

По данным агентства "Ассошиэйтед пресс", Н.Младенов также призвал провести тщательное расследование инцидента и возложил ответственность за нападение на палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа.

В свою очередь, представители движения ХАМАС пообещали незамедлительно расследовать обстоятельства произошедшей атаки.

В заявлении группировки отмечается, что нападение на кортеж Р.Хамдаллы является преступлением, которое "нацелено на подрыв усилий по достижению единства и мира".

Помимо этого, группировка ХАМАС опровергла высказывание председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса о том, что именно она виновна в нападении, отмечает АП.

Ранее во вторник в секторе Газа прогремел взрыв рядом с кортежем палестинского премьер-министра Р.Хамдаллы. Премьер не пострадал и в настоящий момент находится в безопасности.

Тэ эф пч

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