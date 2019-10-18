Нью-Йорк. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил нападение на мечеть в провинции Нангархар на востоке Афганистана во время пятничной молитвы и заявил, что ответственные за нападение должны быть привлечены к ответственности, говорится в опубликованном в пятницу в заявлении представителя генсека ООН.
В заявлении говорится, что Гутерриш "выражает глубочайшее сочувствие и соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим".
Отмечается, что генсек также "вновь подчеркивает солидарность Организации Объединенных Наций с народом и правительством Афганистана".
Ранее в пятницу в мечети в провинции Нангархар на востоке Афганистана прогремел взрыв, в результате чего погибли 62 человека, а еще 60 ранены, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на власти провинции Нангархар.
"Произошло, по крайней мере, два взрыва во время пятничной молитвы, что привело к разрушению крыши мечети, к гибели и ранению большого числа людей", - сообщил журналистам председатель совета провинции Ахмад Али.
1ви ар