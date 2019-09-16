Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 16:38

Нью-Йорк (ООН). 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Представитель генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс на заседании СБ ООН в Нью-Йорке в понедельник осудил нападения беспилотников на предприятия нефтяной промышленности в Саудовской Аравии 14 сентября и призвал положить конец конфликту в Йемене.

"Я, как и генеральный секретарь, хочу выступить с осуждением этого нападения. Как минимум, подобные действия несут в себе риск того, что Йемен будет втянут в региональный пожар", - заявил Гриффитс.

Он отметил, что из-за подобных инцидентов "опасность регионального конфликта становится выше", поэтому "надо действовать целенаправленно и решительно в направлении к политическому решению, которое положило бы конец конфликту в Йемене".

Ранее в понедельник официальный представитель арабской коалиции Турки аль-Малики сообщил, что атаки по объектам нефтяной промышленности Саудовской Аравии были осуществлены не с территории Йемена.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В то же время телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США, что угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагают США, позволяет им предположить, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены Ираном или Ираком.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!