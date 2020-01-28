Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 21:52

Нью-Йорк (ООН). 28 января. ИНТЕРФАКС - Палестино-израильское урегулирование должно проводиться, основываясь на границах, установленных в 1967 году, сообщил во вторник представитель ООН Стефан Дюжаррик.

По сообщению западных СМИ, он пояснил, что ООН исходит из концепции, согласно которой палестинцы и израильтяне "должны жить рядом друг с другом, в мире и безопасности, соблюдая границы, определенные в 1967 году".

"ООН готова помогать палестинцам и израильтянам в решении конфликта, основываясь на резолюциях ООН, положениях международного права, а также - на двусторонних договоренностях", - добавил он.

Опубликованный ранее во вторник американский план по урегулированию, напротив, существенно отходит от определенных в 1967 году границ. В документе отмечается, что США и Израиль не считают правильным сейчас ориентироваться на ориентиры от 1967 года.

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