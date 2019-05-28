Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 11:23

*** 11 млн северокорейцев страдают от недоедания, у 10 млн нет доступа к питьевой воде

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Жители Северной Кореи сталкиваются с серьезными проблемами нарушения фундаментальных прав человека, а также с повсеместной коррупцией, говорится в докладе Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ ООН).

"Доклад описывает то, как самые основные права обычных людей в КНДР нарушаются во многих областях из-за неэффективных методов управления экономикой и повсеместной коррупции", - говорится в распространенном во вторник пресс-релизе к докладу.

Доклад основан на более 200 свидетельств северокорейцев, которые бежали из КНДР. Сотрудники УВКПЧ ООН в течение двух лет - 2017 и 2018 годов - собирали эти данные в Южной Корее.

"Права на еду, здоровье, убежище, работу, свободу и свободу передвижения являются всеобщими и неотъемлемыми, но в Северной Корее они зависят, прежде всего, от возможности того или иного человека подкупать государственных должностных лиц", - сказала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, комментируя выводы авторов доклада.

По ее словам, международное сообщество сосредоточено на северокорейской ядерной проблеме и не обращает должного внимания на "ужасную ситуацию с правами человека для миллионов северокорейцев".

В докладе говорится, что после экономического кризиса 1990-х годов люди в КНДР не могли обеспечивать себя "посредством государственной модели централизованного экономического планирования и распределения". По словам одного из перебежчиков, "если следовать инструкциям, которые исходят от государства, то ты просто умрешь с голода". В результате многие северокорейцы начали работать в теневом секторе экономики.

"Теневой сектор экономики стал основным способом выживания... Однако люди сталкиваются с арестами и задержаниями", - отмечается в нем. В ООН также указали, что во время задержаний и допросов северокорейцы "сталкиваются с жестоким обращением и иногда подвергаются пыткам".

"Вся система построена... на широко распространенной практике дачи взяток должностным лицам, помогающим людям обойти госсистему требований и правил для того, чтобы работать не в государственном секторе экономики и при этом - избежать ареста", - говорится в документе.

Согласно оценкам ООН, около 11 млн (43% населения страны) человек в КНДР в 2019 года сталкиваются с проблемами недоедания. Кроме того, почти 10 млн не имеют доступа к питьевой воде.

В докладе говорится, что руководство страны "не выполняет свои обязательства в том, что касается международного законодательства в области прав человека".

Между тем, указывается, что, несмотря на это, государство продолжает направлять средства не на решение этой проблемы, а на оборону. "Огромные средства продолжают выделяться на оборонные нужды. У этой страны - одна из самых больших постоянных армий", - говорится в докладе.

В ООН рекомендовали руководству КНДР провести радикальные реформы, в том числе в области уголовного кодекса "с целью положить конец преследованию за ведение легитимной экономической деятельности".

"Людей не должны арестовывать, задерживать, преследовать или подвергать шантажу просто за то, что они пытаются добиться возможности иметь нормальный уровень жизни", - сказала Мишель Бачелет.

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