Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 17:02

Нью-Йорк (ООН). 19 мая. ИНТЕРФАКС - В Ливию стекается все больше вооружения и наемников, и конфликт в этой стране может еще более интенсифицироваться, заявила во вторник исполняющая обязанности спецпосланника ООН по Ливии Стефани Уильямс.

"Я полагаю, что мы подошли к еще одному поворотному моменту в конфликте в Ливии. Учитывая, что мы видим огромный приток оружия и вооружения для обеих сторон, можно ожидать интенсификации конфликта, расширения его масштабов", - сказала она, выступая на заседании СБ ООН.

Уильямс добавила, что большой ущерб Ливии наносит и коронавирус COVID-19, причем до пика заражений, по ее словам, еще далеко. Также плохо на ситуацию влияют споры сторон конфликта по поводу нефти и блокирование бойцами Ливийской национальной армии Халифы Хафтара нефтяной инфраструктуры.

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