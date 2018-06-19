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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 21:36 19.06.2018 - 21:36

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Агентства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди во вторник заявил, что ключом к урегулированию миграционного кризиса в Европе являются сотрудничество и кооперация, а не отдельные решения разных стран, передают европейские СМИ.

"Я написал руководству ЕС, предлагая экспертную поддержку Агентства по делам беженцев, чтобы найти важные и практически применимые решения проблем этих людей, - сказал Ф.Гранди на пресс-конференции в Ливии. - Эта проблема должна быть решена через сотрудничество, а не отдельными странами".

"Я не думаю, что закрытие портов, например, в Италии могло бы стать хорошим решением. Я также согласен, что Италия права в том, туда прибыло большее число людей, пересекших Средиземное море - необходимо добиться более сбалансированного распределения", - сказал он.

"Необходимо найти решение, которое будет принято всеми странами Средиземноморья", - подчеркнул глава агентства ООН.

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