В ООН призвали страны Европы к совместному решению миграционного кризиса
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Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Агентства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди во вторник заявил, что ключом к урегулированию миграционного кризиса в Европе являются сотрудничество и кооперация, а не отдельные решения разных стран, передают европейские СМИ.
"Я написал руководству ЕС, предлагая экспертную поддержку Агентства по делам беженцев, чтобы найти важные и практически применимые решения проблем этих людей, - сказал Ф.Гранди на пресс-конференции в Ливии. - Эта проблема должна быть решена через сотрудничество, а не отдельными странами".
"Я не думаю, что закрытие портов, например, в Италии могло бы стать хорошим решением. Я также согласен, что Италия права в том, туда прибыло большее число людей, пересекших Средиземное море - необходимо добиться более сбалансированного распределения", - сказал он.
"Необходимо найти решение, которое будет принято всеми странами Средиземноморья", - подчеркнул глава агентства ООН.
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Интерфакс