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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 21:34 16.10.2018 - 21:34

Брюссель. 16 октября. ИНТЕРФАКС - В ООН призывают Турцию и Саудовскую Аравию провести объективное и заслуживающее доверия расследование обстоятельств исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Если мы увидим, что одно из государств, которых это касается, не выполняет свои международные обязательства в вопросе сотрудничества при расследовании этого дела, тогда не исключено, что я смогу публично вмешаться и призвать эти государства выполнять обязательства", - заявил спецдокладчик ООН по вопросу о пытках Нильс Мельцер.

"Мы должны дать время государствам, которых это касается", - добавил он.

Кроме того, председатель Комитета против пыток, который соблюдает процесс имплементации государствами Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Йенс Модвиг, отметил, что и Саудовская Аравия, и Турция ратифицировали документ.

По его словам, в комитете состоялось обсуждение доклада Саудовской Аравии от 2016 года соответствующей тематики, и он вызвал у членов комитета вопрос в том, что касается свободы действий для правозащитников и журналистов в стране.

Ранее американский канал Си-Эн-Эн со ссылкой на турецкий официальный источник сообщил, что тело журналиста Дж.Хашкаджи расчленили после убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Накануне американские СМИ сообщили, что в Эр-Рияде готовятся признать, что журналист был убит в саудовском консульстве в Стамбуле. При этом ответственность за гибель журналиста будет возложена на агентов саудовских спецслужб, не получивших разрешение властей на проведение данной операции. Также, по данным канала, Эр-Рияд сообщит, что смерть журналиста наступила "из-за того, что допрос пошел не по плану".

Агентство "Ассошиэйтед пресс" ранее сообщило, что полиция Турции обнаружила улики, указывающие на то, что журналиста Дж.Хашкаджи убили в саудовском генконсульстве.

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства.

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