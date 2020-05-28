Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 19:58

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Власти США в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда должны уделить пристальное внимание злоупотреблениям по отношению к этой категории населения, заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Это очередное из целой череды убийство невооруженных афроамериканцев офицерами полиции США и рядовыми гражданами", - приводят ее слова западные СМИ.

Согласно ее заявлению, "американские власти должны предпринять серьезные шаги, чтобы прекратить подобные убийства, и гарантировать, что справедливость восторжествует, если такое случится".

В понедельник в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) полицейскими был задержан Флойд. При задержании один из полицейских давил на шею Флойда коленом, несмотря на его жалобы, что он не может дышать. Впоследствии он скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Этот инцидент спровоцировал массовые акции протеста и беспорядки, продолжавшиеся две ночи подряд: участники волнений устраивали поджоги и грабили магазины.

Президент США Дональд Трамп ранее потребовал быстрее расследовать инцидент, повлекший беспорядки.

Между тем, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей попросил власти штата в целях безопасности прислать подразделения Национальной гвардии.

"Да, я сделал такой телефонный звонок губернатора и запросил (отправку сил - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции.

Также он заявил, что власти займутся выработкой стратегии в связи с экономическими проблемами, вызванными пандемией коронавируса: в частности, речь идет о недополученной обществом прибыли в $165 - 200 млн и о расходах на борьбу с эпидемией.

В свою очередь шеф городской полиции Мадариа Аррадондо отметил, что в беспорядках в ночь на четверг принимали участие не только жители города, но и лица, в нем не проживающие.

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