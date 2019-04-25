Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 21:20

Нью-Йорк (ООН). 25 апреля. ИНТЕРФАКС - В ООН в четверг призвали стороны конфликта на Украине не совершать односторонних шагов, способных навредить минским договоренностям.

"Мы призываем все стороны избегать совершения любых шагов в одностороннем порядке, которые могут потенциально подорвать выполнение минских договоренностей", - заявила замгенсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло на заседании Совбеза ООН.

"В ООН ожидают, что как буква, так и дух минских договоренностей будут уважаться всеми заинтересованными сторонами", - добавила она.

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