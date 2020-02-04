Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 18:50

Нью-Йорк (ООН). 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш высказал необходимость продления договора СНВ-3, отметив, что эта международная организация обращалась и к США, и к России с соответствующими призывами.

"Мы очень обеспокоены из-за того, что видим риски распространения ядерного оружия. Мы упорно говорили и Западу, и Российской Федерации о необходимости обновления договора СНВ и проведения переговоров об этом, поскольку, если СНВ-3 завершится без продления, это станет вопросом не только ограничения (ядерных) вооружений, но все механизмы контроля и мониторинга будут поставлены под вопрос", - сказал Гутерриш на пресс-конференции во вторник.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году, вступил в силу в феврале 2011 года, срок его действия истекает 5 февраля 2021 года. Ранее Белый дом заявлял, что его продление в нынешнем формате маловероятно.

1ар бп

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