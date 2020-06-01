Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 21:51

Нью-Йорк (ООН). 1 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник призвал руководство США к сдержанности по отношению к протестующим, а также - к расследованию ситуаций применения жестких мер полицией по отношению к демонстрантам.

"Власти должны показывать сдержанность в своей реакции по отношению демонстрантам в США, также как и в любой другой стране в мире", - заявил представитель генсек Стефан Дюжаррик, разъяснявший позицию генсека.

Дюжаррик также отметил, что в последние дни были зафиксированы неоднократные случаи проявления насилия полиции по отношению к протестующим в американских городам, и призвал к расследованию таких инцидентов.

"Все случаи, очевидно, должны быть расследованы", - сказал он.

Также, по словам Дюжаррика, Гутерриш обеспокоен действиями полиции в отношении журналистов, которых также нередко задерживают во время выполнения ими своей работы - освещения беспорядков.

"Когда атакуют журналистов, это означает атаку на общество. Демократия невозможна без свободы прессы", - подчеркнул он.

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