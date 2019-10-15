Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 14:47

Брюссель. 15 октября. ИНТЕРФАКС - В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) во вторник призвали Турцию провести расследование случаев казни курдов на севере Сирии без проведения расследования, которые могли совершить ее союзнические силы, сообщает Associated Press.

По словам представителя управления ООН по правам человека Руперта Колвилла, в социальных сетях и СМИ распространены кадры видеозаписи, на которой бойцы, предположительно, из группировки "Ахрар аш-Шаркия" совершают расправу над тремя захваченными в плен курдами в минувшую субботу.

Также была казнена курдский политик, 35-летняя Хеврин Халаф, являвшаяся секретарем "Партии будущего Сирии". Вместе с ней убили водителя автомобиля, в котором она ехала.

Колвилл не исключил, что ответственность за насилие, совершенное группировками, связанными с Анкарой, в итоге может быть возложена на Турцию. Он отметил, что ООН проверяет подлинность видео.

"Казни без расследования - это серьезное преступление, которое может расцениваться как военное преступление", - сказал он.

"На Турцию может быть возложена ответственность за преступления, совершенное связанными с ней вооруженными группировками, поскольку именно Анкара контролирует эти группировки или операции, в ходе которых происходят эти преступления", - заявил Колвилл.

Он также призвал Турцию провести "беспристрастное, прозрачное и независимое расследование обоих инцидентов".

Турция в настоящее время проводит военную операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Власти многих стран критикуют подобные действия.

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