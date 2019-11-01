Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 16:19

Нью-Йорк (ООН). 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Ежегодная конференция по проблемам изменения климата состоится в Мадриде, подтвердили в пятницу в ООН.

Власти Чили - эту встречу первоначально предполагалось провести в столице страны в Сантьяго - были вынуждены отказаться от ее проведения ввиду осложнения социальной ситуации в стране в последние недели.

Накануне чилийский президент Себастьян Пиньера, выступая перед журналистами, сообщил, что власти Испании предложили провести намеченную на декабрь конференцию в Мадриде.

"Я поговорил с главой правительства Испании Педро Санчесом, и он выступил с замечательным предложением - провести конференцию по проблемам изменения климата в Мадриде в те же дни, в которые она была запланирована в Чили, то есть 2-13 декабря этого года. Мы донесли эту информацию до руководства ООН и конференции. Таким образом, будут достигнуты все предварительно поставленные цели", - сказал он.

Ранее на этой неделе власти Чили приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и конференции по проблемам изменения климата в декабре.

По словам главы чилийского государства, страна не сможет принять эти встречи, поскольку должна сконцентрироваться на решении социальных конфликтов, которые усугубились в Чили в последние недели.

"Наше правительство с глубокой печалью приняло решение не проводить саммит АТЭС и конференцию по проблемам изменения климата. Мы глубоко сожалеем, что проблемы и неудобства отразятся на этих двух встречах", - сказал в президентском дворце журналистам Пиньера, которого сопровождали глава МИД Чили Теодоро Рибера и министр по вопросам защиты окружающей среды Каролина Шмидт.

"Ввиду сложных условий, в которых живет наша страна и все чилийцы в последние недели, мы считаем, что нас, как правительство, в первую очередь должно беспокоить полное восстановление общественного порядка, безопасности граждан и общественного согласия, во-вторых, необходимость дать срочный ответ на основные требования наших граждан, и в-третьих, запустить серьезный диалог для того, чтобы услышать наших граждан", - добавил Пиньера.

Протесты в Чили начались ранее в этом месяце из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в столице страны Сантьяго, однако позднее чилийцы также стали выражать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимостью услуг здравоохранения, образования. В результате протестов погибли не менее 19 человек.

В ответ на протесты власти Чили объявили о повышении уровня минимальной оплаты труда и пенсии, отменили повышение цен на проезд в метро и приостановили повышение тарифов на электричество.

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