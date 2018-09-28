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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 16:18 28.09.2018 - 16:18

Дубай. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Члены Совета по правам человека ООН по итогам голосования с перевесом в восемь голосов приняли решение о продлении расследования по поводу нарушений прав человека в Йемене, сообщают в пятницу западные СМИ.

В числе сторон, которые выступали за продление, были Канада и Европейский союз, которые доказывали, что у группы экспертов, уполномоченной в прошлом году Советом провести расследование, по-прежнему есть работа.

В свою очередь противники продолжения расследования, среди которых Саудовская Аравия и Йемен, заявили, что это усугубит кризис и увеличит региональную нестабильность.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

1кю ар

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