Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 20:06

Брюссель. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Очередные ракетные испытания Северной Кореей спровоцируют рост напряженности в регионе, заявил в понедельник представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы осведомлены о недавних (ракетных - ИФ) пусках. Такая деятельность служит только увеличению напряженности в регионе", - приводит агентство Associated Press слова представителя генсека ООН.

По словам С.Дюжаррика, генсек ООН Антониу Гутерриш призывает все стороны "продолжить диалог, чтобы достичь прочного мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова".

В субботу агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщило, что КНДР выпустила несколько ракет малой дальности в направлении Японского моря.

Запуски были произведены с территории города Вонсан на юго-востоке страны в северо-восточном направлении между 9:06 (3:06 по мск) и 9:27 (3:27 по мск). Согласно данным JCS, ракеты преодолели расстояние от 70 до 100 км.

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