Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 9:33

Брюссель. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - В Миссии ООН по оказанию поддержки Ливии (UNSMIL) в пятницу заявили о необходимости изыскать политическое решение для урегулирования ситуации в стране.

"UNSMIL выражает сожаление в связи с недавними изменениями: военная эскалация, рост иностранного вмешательства в Ливию и обмен обвинениями в государственной измене между сторонами конфликта - это ставит под угрозу единство Ливии. Миссия считает, что политическое решение является единственным решением кризиса", - говорится в заявлении UNSMIL, распространенном в пятницу.

Кроме того, в миссии призвали ливийцев "к диалогу, прекращению боевых действий между братьями и сдерживанию иностранного вмешательства".

12 декабря этого года командующий ЛНА Халифа Хафтар распорядился развернуть "решающую битву" для захвата Триполи.

С начала военной операции более тысячи человек погибли, еще около 5 тыс. ранены.

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи.

1ви ар

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