Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 5:35

Нью-Йорк (ООН). 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствуют принятие в Боливии закона об организации всеобщих выборов в стране, говорится в заявлении официального представитель главы Организации Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь приветствует положительное развитие событий в направлении мирного и демократического урегулирования кризиса в Боливии, о которых стало известно на этих выходных. Он приветствует единогласное принятие закона о создании нового Высшего избирательного суда", - говорится в сообщении пресс-секретаря.

По его словам, в ООН готовы оказать необходимую поддержку в проведении новых всеобщих выборов в Боливии.

В сообщении отмечается, что данное событие "демонстрирует политическую волю к прекращению кризиса".

"Однако для закрепления этих достижений и предотвращения дальнейшего насилия необходимы дополнительные шаги - воздержание от риторики нетерпимости, расширение сотрудничества между всеми политическими силами и восстановление доверия между теми, кто пострадал от насильственных событий прошлого месяца", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщает Дюжаррик, Гутерриш "настоятельно призывает к продолжению мирного и конструктивного диалога".

"Его личный посланник будет продолжать работать с посредниками в целях поддержания усилий в этом направлении", - говорится в заявлении.

Раннее сообщалось, что временный президент Боливии Жанин Аньес в воскресенье подписала одобренный боливийским парламентом закон, предусматривающий проведение в стране новых всеобщих выборов.

Закон также аннулирует результаты президентских выборов 20 октября. Кроме этого, документ запрещает лицам, уже отбывшим два срока на руководящем посту, выставлять свою кандидатуру на эту же позицию.

Обстановка в Боливии обострилась после выборов главы государства. Президентские выборы состоялись 20 октября, победителем на них был объявлен действующий глава государства: представитель "Движения к социализму" Эво Моралес.

Его основной соперник Карлос Меса со сторонниками заявили о фактах мошенничества, отказались признавать итоги выборов и потребовали проведения нового голосования. На этом фоне в стране активизировалось протестное движение, во многих городах произошли потасовки между сторонниками и противниками Моралеса, а также столкновения с полицией.

10 ноября после призыва командующего вооруженными силами Боливии Уильямса Калимана Моралес объявил об отставке и вскоре покинул Боливию, уехав в Мексику, которая предоставила ему убежище.

В сложившейся ситуации, согласно конституции, власть в стране перешла ко второму вице-председателю сената (верхней палаты парламента) Боливии Жанин Аньес. Она - член "Демократического общественного движения", выступающего в жесткой оппозиции к "Движению к социализму".

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