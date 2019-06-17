Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 22:35

Иерусалим. 17 июня. ИНТЕРФАКС - В администрации США обсуждают идею, предусматривающую нанесение ударов с воздуха по объекту в Иране, связанному с ядерной программой, сообщают в понедельник израильские СМИ со ссылкой дипломатические источники в ООН.

"Речь идет о массированной бомбардировке, но она ограничится одной конкретной целью", - приводит газета "Маарив" слова источника.

В переговорах по этому вопросу участвуют высокопоставленные военачальники, представители Пентагона и советники президента США Дональда Трампа, сообщают СМИ. Это решение обсуждалось в Белом доме еще до недавних заявлений Ирана по производству урана, говорится в сообщениях.

Сам президент Трамп, по данным газеты "Маарив", без энтузиазма относится к любому военному решению в отношении Ирана, но при этом - может согласиться действовать так, как посоветует госсекретарь США Майк Помпео.

Израильские СМИ не уточняют, какой именно иранский ядерный объект может подвергнуться удару.

17 июня пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанного срока Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД.

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