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Гонконг. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Отставной боевой пловец тайского спецназа, который принимал участие в операции по вызволению заблокированных наводнением детей из пещеры на севере Таиланда, погиб, сообщили в пятницу местные власти.

"Бывший боевой пловец, который в качестве волонтера помогал в спасении детей, погиб прошлой ночью около 02:00 (22:00 мск четверга)", - сказал журналистам вице-губернатор провинции Чианг Рай Пассаком Бунялук.

Погибший, как сообщается, "потерял ориентировку", возвращаясь из зала пещеры, где находятся дети, доставив туда баллоны с кислородом.

В сообщениях отмечается, что гибель профессионального пловца вызывает сомнения в успехе намеченной эвакуации детей под водой.

Командир боевых пловцов спецназа Таиланда заявил в ответ на соответствующий вопрос, что при выводе детей будет проявлена особая осторожность.

Как сообщалось, 12 детей из состава футбольной команды и их тренер заблокированы в пещере в результате вызванного ливнями наводнения. Их обнаружили примерно в пяти км от входа в пещеру через 10 дней после того, как они туда попали.

В настоящее время разрабатывается операция по их выводу на поверхность. Наиболее вероятным путем называется подводный. Для этого детям и тренеру уже доставлены комплекты для подводного плавания, специалисты обучают "узников" пещеры, как ими пользоваться.

1гк гс

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Интерфакс