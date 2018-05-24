Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 8:16 24.05.2018 - 08:16

Дума (Сирия). 24 мая. ИНТЕРФАКС - Коммунальные службы Сирии продолжают восстанавливать электроснабжение в анклаве Восточная Гута, освобожденном от боевиков, идет строительство линий электропередач.

"Здесь орудовали террористы - они разграбили все. Украли оборудование. Что-то пришлось строить с нуля. Нам уже удалось многое сделать. Станция выдает электричество, чтобы обеспечить несколько поселений. Примерно 15% Восточной Гуты. Но этого все равно недостаточно. Надеюсь, скоро все заработает, как и до войны", - рассказал журналистам начальник электростанции анклава Ахмат Машрут.

Российский центр по примирению враждующих сторон доставил в анклав необходимую спецтехнику и стройматериалы, для того чтобы быстрее восстановить электроснабжение в Восточной Гуте.

Ранее при содействии Центра по примирению были освобождены от боевиков столичное предместье Восточная Гута, регион Восточный Калямун к северу от Дамаска, а также южные кварталы сирийской столицы.

тг

Neuer Inhalt Horizontal Line