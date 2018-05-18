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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 7:38 18.05.2018 - 07:38

Тель-Биса. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Восстановительные и ремонтные работы начались в городе Тель-Биса в провинции Хомс в Сирии, освобожденном несколько дней назад от боевиков незаконных вооруженных формирований.

В городе работает тяжелая техника, которая расчищает завалы и дороги, идет восстановление инженерных коммуникаций. На улицах города правопорядок охраняют патрули военной полиции России.

В Тель-Бису возвращаются мирные жители.

Ранее ряд городов провинции Хомс при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон был освобожден от боевиков незаконных вооруженных формирований. Территории перешли под контроль законного правительства Сирии.

тг

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