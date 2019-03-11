Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 15:44

Брюссель. 11 марта. ИНТЕРФАКС - В отделении ООН В Женеве в понедельник минутой молчания почтили память сотрудников этой международной организации, который погибли в результате крушения самолета в Эфиопии, сообщает газета The Guardian.

В церемонии приняли участие около 150 человек, среди них - генеральный директор отделения ООН в Женеве - Михаэль Меллер. Он отметил, что трагедия с крушением самолета недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт стала "одной из самых крупных катастроф за последние годы".

Сотрудники ООН вспоминают своих коллег и в других странах. Так, например, в понедельник в Найроби стартовала конференция ООН по вопросам окружающей среды, где в память о жертвах авиакатастрофы приспущены флаги.

Участники конференции также почтили память жертв минутой молчания, после чего многие спикеры выступили со словами соболезнования. Исполняющая обязанности исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде Джойс Мсуя, выступая в Найроби, сказала, что "все мировое сообщество, занимающееся вопросами окружающей среды, скорбит".

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа, потерпел крушение в воскресенье недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт. Никто из находившихся на борту не выжил.

По данным газеты The Guardian, на борту находилось не менее 22 человек, которые работали в ООН. В свою очередь агентство ЭФЭ сообщает, что в авиакатастрофе погибли 19 сотрудников этой международной организации.

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