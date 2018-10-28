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Этот контент был опубликован 28 октября 2018 г. 7:57 28.10.2018 - 07:57

Вашингтон. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Обвинения по 29 пунктам выдвинуты в отношении человека, открывшего стрельбу в синагоге в США, информирует в воскресенье американский телеканал "Фокс-ньюс" со ссылкой на прокуратуру.

Обвинения, некоторые из которых предусматривают наказание в виде смертной казни, в частности, связаны с насильственными действиями, нападками на свободу вероисповедания и владением оружием.

Накануне 46-летний Роберт Боуэрс открыл огонь в синагоге американского города Питтсбурга, убив 11 человек. Еще 12 человек получили ранения.

1ар вв

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