В отношении саудовского генконсула в Стамбуле открыто расследование в Эр-Рияде
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Дубай. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Саудовские власти в среду инициировали расследование в отношении генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Утайби на фоне расследования об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщают саудовские СМИ.
Отмечается, что М.Утайби снят со своего поста.
При этом СМИ не сообщают, в связи с какими нарушениями связанно расследование в отношении него.
Дж.Хашкаджи, работающий обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет расследование инцидента с пропажей журналиста.
В Эр-Рияде отвергают любые подозрения в причастности к исчезновению журналиста.
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Интерфакс