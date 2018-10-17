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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 15:06 17.10.2018 - 15:06

Дубай. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Саудовские власти в среду инициировали расследование в отношении генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Утайби на фоне расследования об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщают саудовские СМИ.

Отмечается, что М.Утайби снят со своего поста.

При этом СМИ не сообщают, в связи с какими нарушениями связанно расследование в отношении него.

Дж.Хашкаджи, работающий обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет расследование инцидента с пропажей журналиста.

В Эр-Рияде отвергают любые подозрения в причастности к исчезновению журналиста.

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