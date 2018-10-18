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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 8:53 18.10.2018 - 08:53

Дубай. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Пакистана Шах Махмуд Курейши заявил, что службы безопасности страны ведут поиск 11 служащих пограничных войск Ирана, ранее захваченных взятых в плен боевиками на ирано-пакистанской границе, сообщает в четверг "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, Шах Махмуд Курейши по телефону рассказал своему иранскому коллеге Джаваду Зарифу о ходе поисковой операции.

АП уточняет, что страны сотрудничают по данному вопросу на уровне высокопоставленных военных чинов.

Поиски иранских пограничников ведутся, в том числе, с воздуха.

Агентство напоминает, что 11 иранских военнослужащих были взяты в плен группой боевиков в районе границы с Пакистаном. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, однако в Иране считают, что солдаты находятся в плену у боевиков "Джейш аль-Адль", группировки, связанной с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).

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