В Пакистане идут поиски иранских пограничников, захваченных в плен боевиками
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Дубай. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Пакистана Шах Махмуд Курейши заявил, что службы безопасности страны ведут поиск 11 служащих пограничных войск Ирана, ранее захваченных взятых в плен боевиками на ирано-пакистанской границе, сообщает в четверг "Ассошиэйтед пресс" (АП).
По данным агентства, Шах Махмуд Курейши по телефону рассказал своему иранскому коллеге Джаваду Зарифу о ходе поисковой операции.
АП уточняет, что страны сотрудничают по данному вопросу на уровне высокопоставленных военных чинов.
Поиски иранских пограничников ведутся, в том числе, с воздуха.
Агентство напоминает, что 11 иранских военнослужащих были взяты в плен группой боевиков в районе границы с Пакистаном. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, однако в Иране считают, что солдаты находятся в плену у боевиков "Джейш аль-Адль", группировки, связанной с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).
1бф аю
Интерфакс