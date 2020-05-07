Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 17:50

Дели. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Пакистана Имран Хан в четверг объявил, что с выходных в стране смягчат ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщают пакистанские СМИ.

По его словам, с субботы начнется ослабление режима самоизоляции, однако местные жители по-прежнему должны будут соблюдать меры предосторожности и социальное дистанцирование.

"Мы должны сами соблюдать дисциплину. Мы не можем отправлять полицию для рейдов (по выявлению нарушителей мер - ИФ). В независимом обществе так не делается", - указал Хан.

Отмечается, что на такие меры пакистанские власти пошли, несмотря на то, что в стране продолжает увеличиваться прирост новых случаев заражения коронавирусом. За время пандемии в Пакистане зарегистрировано в общей сложности более 23 тыс. случаев. Почти 600 человек скончались.

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