Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 9:09

Дубай. 29 августа. ИНТЕРФАКС - В Пакистане в ночь на четверг успешно испытана ракета "поверхность-поверхность", сообщил пресс-секретарь вооруженных сил страны Асиф Гафур.

"Пакистан провел успешный ночной пуск баллистической ракеты "поверхность-поверхность" "Газнави", которая способна доставлять различные типы боеголовок на дальность до 290 км", - написал Гафур на своей странице в Twitter.

"Объединенный комитет начальников штабов, командующие родами войск поздравили команду (разработчиков). Команду поздравили президент и премьер-министр", - отметил Гафур.

Сообщение сопровождено видеозаписью пуска.

Ракета "Газнави" (известная также как "Хатф III") рассчитана на доставку в том числе ядерных боеголовок весом до 700 кг. Ее разработкой занимался Комплекс национального развития Пакистана (National Development Complex).

1ар де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!