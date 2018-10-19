В Пакистане произошло сильное землетрясение
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Новосибирск. 19 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано в Пакистане в 28 км к северо-востоку от города Мингора, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 17:24 мск в пятницу землетрясения имел координаты 34.90 градуса северной широты и 72.64 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".
***/ Еж мф
Интерфакс