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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 16:06 19.10.2018 - 16:06

Новосибирск. 19 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано в Пакистане в 28 км к северо-востоку от города Мингора, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 17:24 мск в пятницу землетрясения имел координаты 34.90 градуса северной широты и 72.64 градуса восточной долготы. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное". ***/ Еж мф Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс