В Пакистане сменился глава службы внешней и контрразведки
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Дели. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Новым директором Пакистанской межведомственной разведки стал генерал-лейтенант Асим Мунир, передает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на пакистанскую армию.
А.Мунир сменит в этой должности генерал-лейтенанта Навида Мухтара, руководившего ведомством с декабря 2016 года и ушедшего в отставку на прошлой неделе.
Ранее А.Мунир возглавлял Военную разведку Пакистана и был полевым командиром.
АП отмечает, что Пакистанская межведомственная разведка поддерживает контакты с афганским движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) и радикальными исламистскими группировками. В Пакистане утверждают, что эти связи используются в целях содействия усилиям по установлению мира.
1ла эф
Интерфакс