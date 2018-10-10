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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 12:22 10.10.2018 - 12:22

Дели. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Новым директором Пакистанской межведомственной разведки стал генерал-лейтенант Асим Мунир, передает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на пакистанскую армию.

А.Мунир сменит в этой должности генерал-лейтенанта Навида Мухтара, руководившего ведомством с декабря 2016 года и ушедшего в отставку на прошлой неделе.

Ранее А.Мунир возглавлял Военную разведку Пакистана и был полевым командиром.

АП отмечает, что Пакистанская межведомственная разведка поддерживает контакты с афганским движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) и радикальными исламистскими группировками. В Пакистане утверждают, что эти связи используются в целях содействия усилиям по установлению мира.

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